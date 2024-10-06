Опасная игра: В Петербурге дети подожгли бочку с ацетоном, мальчик — в реанимации

В Петербурге ребёнок попал в реанимацию с ожогами после прогулки с подругой. Об инциденте сообщает местный портал 78.ru.

Среди гаражей на Объездном шоссе 13-летние мальчик и девочка обнаружили бочку с ацетоном. Парень решил поджечь её, после чего получил множественные ожоги и был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его подруга осталась цела. Полицейские начали проверку.