Опасная игра: В Петербурге дети подожгли бочку с ацетоном, мальчик — в реанимации
В Петербурге мальчик попал в реанимацию с ожогами после поджога бочки с ацетоном
Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru
В Петербурге ребёнок попал в реанимацию с ожогами после прогулки с подругой. Об инциденте сообщает местный портал 78.ru.
Среди гаражей на Объездном шоссе 13-летние мальчик и девочка обнаружили бочку с ацетоном. Парень решил поджечь её, после чего получил множественные ожоги и был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его подруга осталась цела. Полицейские начали проверку.
Недавно на хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области случилась страшное ДТП. В результате столкновения погибла шестилетняя девочка. Четверо других участников ДТП, среди которых были несовершеннолетние, госпитализированы.