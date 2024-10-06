Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 10:36

Опасная игра: В Петербурге дети подожгли бочку с ацетоном, мальчик — в реанимации

В Петербурге мальчик попал в реанимацию с ожогами после поджога бочки с ацетоном

Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи в Москве. Обложка © Life.ru

В Петербурге ребёнок попал в реанимацию с ожогами после прогулки с подругой. Об инциденте сообщает местный портал 78.ru.

Среди гаражей на Объездном шоссе 13-летние мальчик и девочка обнаружили бочку с ацетоном. Парень решил поджечь её, после чего получил множественные ожоги и был доставлен в реанимацию в тяжёлом состоянии. Его подруга осталась цела. Полицейские начали проверку.

Армия Украины расстреляла семью с ребёнком
Армия Украины расстреляла семью с ребёнком

Недавно на хуторе Ивановка Дубовского района Ростовской области случилась страшное ДТП. В результате столкновения погибла шестилетняя девочка. Четверо других участников ДТП, среди которых были несовершеннолетние, госпитализированы.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров