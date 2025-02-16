Уголовное дело возбуждено из-за смерти сына друидов-травников в Петербурге
Родители умершего мальчика, которые не водили сына к врачам. Обложка © Telegram / SHOT
СК завёл уголовное дело после смерти шестилетнего мальчика, который долгое время жаловался родителям на плохое самочувствие, но семья не доверяла врачам и лечила сына отварами трав и гомеопатией. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.
«Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возможной уголовной ответственности родителей.
Напомним, 15 февраля в СНТ под Санкт-Петербургом скончался шестилетний сын приверженцев нетрадиционной медицины. Родители всегда отказывались от врачей, предпочитая для лечения использовать разные отвары из трав. Мальчику резко стало плохо — он начал задыхаться и терять сознание, только тогда семья вызвала скорую помощь, но медики не успели спасти малыша.