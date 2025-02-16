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16 февраля, 14:10

Уголовное дело возбуждено из-за смерти сына друидов-травников в Петербурге

Родители умершего мальчика, которые не водили сына к врачам. Обложка © Telegram / SHOT

Родители умершего мальчика, которые не водили сына к врачам. Обложка © Telegram / SHOT

СК завёл уголовное дело после смерти шестилетнего мальчика, который долгое время жаловался родителям на плохое самочувствие, но семья не доверяла врачам и лечила сына отварами трав и гомеопатией. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

«Прокуратура Красносельского района г. Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственным органом по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинения смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возможной уголовной ответственности родителей.

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Напомним, 15 февраля в СНТ под Санкт-Петербургом скончался шестилетний сын приверженцев нетрадиционной медицины. Родители всегда отказывались от врачей, предпочитая для лечения использовать разные отвары из трав. Мальчику резко стало плохо — он начал задыхаться и терять сознание, только тогда семья вызвала скорую помощь, но медики не успели спасти малыша.

Татьяна Миссуми
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