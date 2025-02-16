«Теперь тебе не больно»: 16-летний блогер Никита Горбунов умер от рака

Тюменский школьник и блогер Никита Горбунов скончался после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. 16-летний подросток вёл личный блог, в котором рассказывал о своём противостоянии недугу, делился событиями из жизни и танцевал.

«Никиточке мягких облачков, так боролся, надеялся победить» – рассказала знакомая блогера Татьяна в беседе с aif.ru.

Ещё одна девушка, которая также является пациенткой в этой больнице, познакомилась с Никитой прямо там. Она до конца верила, что ему удастся победить заболевание. Другая знакомая мальчика, попавшая в больницу вместе со своим сыном рассказала, что Никита был очень добр и успокаивал её, когда чувствовал, как она переживает за своего ребёнка.

«Такой светлый, добрый мальчик! Помню, как успокаивал меня, взрослую тётю, как только мы попали в больницу с сыном! Всегда был на позитиве! Царствие небесное! Теперь тебе не больно», – сказала она.

Предпоследний пост в соцсетях Никиты был опубликован 11 февраля. Тогда он рассказывал о неудачном падении. Последний появился 15 февраля, и написал его уже не он. Life.ru выражает глубокие соболезнования семье Никиты.