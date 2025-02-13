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13 февраля, 06:22

В Саратове умер молодой блогер, который вёл канал о своей борьбе с раком

В Саратове умер Николай Клочков, автор блога про борьбу с онкологией

Николай Клочков. Обложка © Telegram / _Klochkov_ | Николай Клочков

Николай Клочков. Обложка © Telegram / _Klochkov_ | Николай Клочков

В Саратове умер блогер Николай Клочков. Он страдал от онкологической болезни и рассказывал аудитории о борьбе с заболеванием и питании при подобном недуге. О трагедии рассказали его близкие в телеграм-канале.

Блог Николая назывался «Еда в борьбе за жизнь». Там он размещал рецепты полезных блюд, которые подходят людям с онкологией. У блогера было кулинарное образование. В соцсетях Клочков публиковал жизнеутверждающие мысли и мотивировал публику рассказами о своём пути. Жизнь Николая оборвалась 11 февраля в 10 часов утра. Родственники организовали публичное прощание.

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Ранее в возрасте 77 лет скончался экс-директор онкологического центра имени Николая Блохина Михаил Давыдов. Он занимал свой пост 16 лет. Причиной смерти стала долгая болезнь, с которой Давыдов боролся всеми силами.

Николай Рюмин
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