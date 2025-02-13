В Саратове умер молодой блогер, который вёл канал о своей борьбе с раком

В Саратове умер блогер Николай Клочков. Он страдал от онкологической болезни и рассказывал аудитории о борьбе с заболеванием и питании при подобном недуге. О трагедии рассказали его близкие в телеграм-канале.

Блог Николая назывался «Еда в борьбе за жизнь». Там он размещал рецепты полезных блюд, которые подходят людям с онкологией. У блогера было кулинарное образование. В соцсетях Клочков публиковал жизнеутверждающие мысли и мотивировал публику рассказами о своём пути. Жизнь Николая оборвалась 11 февраля в 10 часов утра. Родственники организовали публичное прощание.