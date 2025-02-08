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8 февраля, 15:27

В 77 лет умер экс-директор онкоцентра имени Блохина Давыдов

Экс-глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Обложка © Telegram / ОНКОЦЕНТР НА КАШИРКЕ

Экс-глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Обложка © Telegram / ОНКОЦЕНТР НА КАШИРКЕ

В возрасте 77 лет скончался экс-директор онкологического центра имени Николая Блохина Михаил Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«Михаил Давыдов был и будет ярчайшей звездой онкохирургии, изменившей представления об онкологии, ещё на один шаг приблизив человечество к победе над раком», — сказано в публикации.

Давыдов стал руководителем центра в 2001 году и оставался на этой должности до 2017 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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Юрий Лысенко
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