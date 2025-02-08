В 77 лет умер экс-директор онкоцентра имени Блохина Давыдов
Экс-глава онкоцентра имени Блохина Михаил Давыдов. Обложка © Telegram / ОНКОЦЕНТР НА КАШИРКЕ
В возрасте 77 лет скончался экс-директор онкологического центра имени Николая Блохина Михаил Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
«Михаил Давыдов был и будет ярчайшей звездой онкохирургии, изменившей представления об онкологии, ещё на один шаг приблизив человечество к победе над раком», — сказано в публикации.
Давыдов стал руководителем центра в 2001 году и оставался на этой должности до 2017 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Ранее стало известно о том, что в возрасте 71 года умер член Союза писателей России, лауреат литературных премий Михаил Щукин. Он долгое время руководил издательским домом «Сибирская горница» и старейшим литературным журналом на русском языке «Сибирские огни».