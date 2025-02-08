В 77 лет умер экс-директор онкоцентра имени Блохина Давыдов

В возрасте 77 лет скончался экс-директор онкологического центра имени Николая Блохина Михаил Давыдов. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«Михаил Давыдов был и будет ярчайшей звездой онкохирургии, изменившей представления об онкологии, ещё на один шаг приблизив человечество к победе над раком», — сказано в публикации.

Давыдов стал руководителем центра в 2001 году и оставался на этой должности до 2017 года. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.