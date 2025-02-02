Умер главред старейшего русскоязычного литературного журнала «Сибирские огни»

На 72-м году жизни скончался член Союза писателей РФ, лауреат литературных премий Михаил Щукин, на протяжении многих лет руководивший издательским домом «Сибирская горница» и старейшим русскоязычным литературным журналом «Сибирские огни». О его смерти сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в личном телеграм-канале.

«Ушёл из жизни новосибирский писатель, лауреат многих литературных премий Михаил Николаевич Щукин. <...> Выражаю искренние соболезнования родным и близким Михаила Николаевича. Светлая память о нём останется в наших сердцах», — говорится в посте.

Из-под пера Щукина появились романы «Имя для сына», «Ямщина», «Конокрад», «Чёрный буран», «Несравненная», «Лихие гости», «Покров заступницы» и другие. В 1995 году литератор вместе с товарищами основал издательский дом «Сибирская горница». На должность главного редактора журнала «Сибирские огни», издающегося с 1922 года, он пришёл в 2014-м.

«При нём журнал обрёл вторую жизнь и вступил в новый век своей истории одним из самых успешных литературных изданий России», — добавил Травников.