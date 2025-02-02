Умер актёр из фильмов «Антикиллер-2» и «Возвращение Будулая»

Режиссёр и актёр Виктор Савкин умер на 86-м году жизни. Отпевание пройдёт во вторник, 4 февраля, в 13:00 в храме Живоначальной Троицы в Москве, сообщает Союз кинематографистов РФ, членом которого он являлся.

«31 января 2025 года на 86-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссёра Савкина Виктора Ивановича», — говорится в сообщении на сайте организации.

С 1969 года Савкин занимал пост второго режиссёра в Творческом объединении «Экран». Как и многие люди его профессии, любил и сам появиться в кадре. В качестве актёра он был задействован в фильмах и сериалах: «Вот моя деревня», «Возвращение Будулая», «На пороге», «Арбатский мотив», «Грибоедовский вальс», «На углу у Патриарших-2», «Антикиллер-2».

Союз кинематографистов РФ и Гильдия режиссёров СК России принесли соболезнования родным и близким режиссёра.