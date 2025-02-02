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2 февраля, 12:38

Рак желудка всего за три месяца убил актрису из «Игры в кальмара»

Актриса Ли Джу-щиль из сериала «Игра в кальмара» умерла от рака желудка

Актриса Ли Джу-щиль. Обложка © Kinopoisk

Актриса Ли Джу-щиль. Обложка © Kinopoisk

От рака желудка скончалась актриса Ли Джу-щиль, которая снялась во втором сезоне «Игры в кальмара». Она сыграла мать бывшего офицера полиции Хван Чжун-Хо. Об этом сообщает en.yna.co.kr.

Заболевание у актрисы диагностировали всего три месяца назад. Несмотря на это она продолжала активно сниматься в кино и участвовать в постановках. Её сердце остановилась в больнице Ыйджонбу. Простятся с артисткой 5 февраля.

За всю жизнь Ли Джу-щиль снялась в 60 кинокартинах. Она также известна по своим ролям в фильмах «Астрал. Шёпот мёртвых 2», «Корея», «Битва в проливе Менрян», «Поезд в Пусан», «Безымянный клинок», «День славы», «На пути к небесам», «Необыкновенный охотник на демонов». Актриса успела поучаствовать во многих громких постановках Южной Кореи. Кроме того, Ли Джу-щиль получила докторскую степень в области общественного здравоохранения в Университете Вонкванг.

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Ранее life.ru рассказал, что на 82 году жизни умер актёр из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский. Он скончался 1 февраля, у артиста остановилось сердце. За свою жизнь он успел сыграть в более 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца».

Наталья Афонина
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