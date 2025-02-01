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1 февраля, 16:11
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Умер актёр Виктор Семеновский, сыгравший в «Убойной силе»

Умер сыгравший в «Убойной силе» актёр Виктор Семеновский в возрасте 81 года

Актёр Виктор Семеновский. Обложка © kino-teatr

Актёр Виктор Семеновский. Обложка © kino-teatr

Актёр из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служил артист.

«1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Борисович Семеновский, отдавший служению александринской сцене более 55 лет», — указано в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, у актёра остановилось сердце. Виктор Семеновский сыграл в более 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца». В 1969 году артиста приняли в труппу Александринского театра, где он сыграл 70 ролей. В «Убойной силе» артист исполнил роль Жоры в четвёртом сезоне.

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Умер актёр-блокадник, озвучивавший героев «‎Звёздных войн»

А ранее Life.ru писал, что актёр Анатолий Зобнин скончался в больнице от тяжёлой болезни. Артист сыграл в «Бумере» Прикинутого. Эта была его единственная роль в кино.

Дарья Нарыкова
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