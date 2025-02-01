Умер актёр Виктор Семеновский, сыгравший в «Убойной силе»

Актёр из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский умер в возрасте 81 года. Об этом сообщили в пресс-службе Александринского театра, где служил артист.

«1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Борисович Семеновский, отдавший служению александринской сцене более 55 лет», — указано в сообщении.

По данным телеграм-канала SHOT, у актёра остановилось сердце. Виктор Семеновский сыграл в более 40 фильмах и сериалах, среди которых — «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца». В 1969 году артиста приняли в труппу Александринского театра, где он сыграл 70 ролей. В «Убойной силе» артист исполнил роль Жоры в четвёртом сезоне.