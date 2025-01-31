Умер актёр Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в «Бумере»
«Рен-ТВ»: Актёр Анатолий Зобнин скончался в больнице от тяжёлой болезни
Анатолий Зобнин. Обложка © Кадр из фильма "Бумер". СТВ
В больнице скончался актёр Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что актёра ранее доставили в больницу с пневмонией на фоне давней онкологии. Зобнин сыграл в «Бумере» Прикинутого. Эта была его единственная роль в кино.
Недавно на 86-году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, озвучивавший героев «Звёздных войн». Он более 60 лет прослужил в театре Комедии, куда его ещё юного пригласил советский театральный режиссёр Николай Акимов.