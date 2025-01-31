Авиакатастрофа в США
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 января, 07:58
4974

Умер актёр Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в «Бумере»

«Рен-ТВ»: Актёр Анатолий Зобнин скончался в больнице от тяжёлой болезни

Анатолий Зобнин. Обложка © Кадр из фильма "Бумер". СТВ

Анатолий Зобнин. Обложка © Кадр из фильма "Бумер". СТВ

В больнице скончался актёр Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», — рассказал собеседник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что актёра ранее доставили в больницу с пневмонией на фоне давней онкологии. Зобнин сыграл в «Бумере» Прикинутого. Эта была его единственная роль в кино.

Умерла «самая возрастная невеста» Тюменской области, ей было 95 лет
Умерла «самая возрастная невеста» Тюменской области, ей было 95 лет

Недавно на 86-году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин, озвучивавший героев «‎Звёздных войн». Он более 60 лет прослужил в театре Комедии, куда его ещё юного пригласил советский театральный режиссёр Николай Акимов.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Утраты
  • Кино и сериалы
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar