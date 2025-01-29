Умерла «самая возрастная невеста» Тюменской области, ей было 95 лет

В Тюменской области в возрасте 95 лет скончалась Раиса Степановна Шпартеева, получившая негласный статус самой возрастной невесты России. Печальное известие сообщил информационный портал 72.RU.

Жизнь Раисы Степановны оборвалась 17 декабря 2024 года. Известно, что причины смерти были естественными. «Самая возрастная невеста» умерла в Ярковском доме социального обслуживания, где она проживала в последние годы. Похоронили Раису Степановну на сельском кладбище.

Напомним, в 2021 году Шпартеева, которой, к слову, было 92 года вышла замуж за 71-летнего Геннадия Вахрушева. Но шумное торжество не принесло немолодым молодожёнам счастья, так как меньше чем через год Раиса Степановна потребовала от супруга развод. Причиной стали разногласия в бытовой сфере.