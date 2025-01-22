«Сделайте нас счастливыми»: Раненому бойцу СВО устроили свадьбу прямо в госпитале
Раненый штурмовик СВО из Петербурга сыграл свадьбу прямо в госпитале
Молодожёны Алексей и Светлана с сотрудницей ЗАГСа. Обложка © Кадр из видео / телеканал «Санкт-Петербург»
52-летний ветеран СВО Алексей сыграл свадьбу прямо в госпитале. Церемония выездного бракосочетания состоялась в Вырице, пишет телеканал «Санкт-Петербург».
Мужчина рассказал, что познакомился со своей избранницей Светланой летом прошлого года во время отпуска. Возлюбленные не успели расписаться, так как Алексея отправили в зону боевых действий. Пара решила вступить в брак сейчас, не дожидаясь выписки из госпиталя.
«Так получилось, что был ранен, направили в родной регион. Попросил у администрации сделать нас счастливыми», — отметил ветеран СВО.
Алексей служил штурмовиком на Курском направлении. После ранения его направили в госпиталь в Ленобласть, где он проходит лечение уже несколько недель. Сейчас новобрачный идёт на поправку.
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