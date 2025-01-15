Ветерана СВО из Назарово наградили медалью МЧС за спасение тонущей девочки
Награждение за спасение тонущей девочки ветерана СВО, уроженца Назарово Романа Зубарева. Обложка © Telegram / «Назарово. Официально», официальный сайт российского федерального канала НТВ
Ветеран СВО из Назарово Красноярского края Роман Зубарев был награждён медалью от МЧС за спасение тонувшей в реке девочки. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Назарово. Официально» со ссылкой на НТВ.
Сообщается, что награждение самоотверженного участника СВО медалью «За спасение погибающих на воде» состоялось в день спасателя — 27 декабря 2024 года. Мужчина проявил себя с лучшей стороны в августе 2023 года, когда гулял по Берёзовой роще вместе с сыном и заметил девочку, которая тонула в реке Ададым. Роман без колебаний бросился на помощь пострадавшей, вытащил её из воды и, не дожидаясь приезда медиков, начал делать ей искусственное дыхание, что сыграло решающую роль в спасении жизни ребёнка.
Узнав о ситуации, мэр города Владимир Саар обратился к депутатам муниципального совета с ходатайством награждении Зубарева «Медалью за спасение утопающего». Впоследствии оказалось, что спасённая из воды девочка приходится дочкой погибшему в зоне спецоперации жителю Назарово Николаю Хомченко.
Зубарев отличился не только на гражданке, но в зоне боевых действий: во время службы на Херсонском направлении он закрыл боевого товарища от осколков снаряда собственным телом, получив ранение в руку. При этом сам боец серьёзно пострадал и был отправлен домой с медалью «За отвагу».
Ранее Life.ru рассказывал о том как молодой человек из Вихоревки, что в Иркутской области, стал обладателем семи медалей за отвагу и мужество к 22 годам. Парень по имени Александр настолько хорошо проявил себя в зоне проведения спецоперации, что своим примером вдохновил отчима Алексея подписать контракт с Минобороны РФ и никакие попытки отговорить его уже не сработали.