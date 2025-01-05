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4 января, 22:48

Лионель Месси не пришёл на вручение награды в Белый дом к Байдену

Лионель Месси не посетил церемонию вручения медали Свободы от Байдена

Лионель Месси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Лионель Месси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Футболист клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не посетил церемонию вручения Президентской медали Свободы в Белом доме. Спортсмен, сославшись на плотный график и предыдущие обязательства, направил письмо, в котором выразил благодарность за награду, но сообщил, что не сможет присутствовать, передаёт USA Today.

Церемония прошла 4 января, помимо Месси в список приглашённых попали такие знаменитости, как баскетболист Мэджик Джонсон, певец Боно, актёры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, а также политик Хиллари Клинтон.

Мэджик Джонсон получает награду в Белом доме. Фото © X / Earvin Magic Johnson

Мэджик Джонсон получает награду в Белом доме. Фото © X / Earvin Magic Johnson

Лионель Месси получил титул самого ценного футболиста лиги MLS
Лионель Месси получил титул самого ценного футболиста лиги MLS

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» в июле 2023 года и в минувшем сезоне стал лидером MLS по системе «гол + пас», забив 20 голов и сделав 16 ассистов в 19 матчах регулярного чемпионата.

О том, что Байден выбрал Месси для вручения президентской медали Свободы, стало известно ранее 4 января. Медаль Свободы была первоначально учреждена для награждения за заслуги во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году Джон Кеннеди расширил круг получателей, добавив достижения в различных областях, таких как искусство, наука и общественная деятельность. С тех пор награду получили 651 человек.

Анатолий Цейко
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