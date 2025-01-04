Байден наградит Месси, Клинтон и Сороса президентской медалью Свободы

Президент США Джо Байден выбрал 19 человек, которые получат одну из высших наград страны — президентскую медаль Свободы, сообщила пресс-служба Белого дома. Всех награждённых в администрации назвали великими лидерами, которые сделали Америку и весь мир лучше.

«Сегодня президент Байден наградил девятнадцать человек Президентской медалью Свободы», — говорится в сообщении Белого дома.

Среди тех, кто получит награду, — музыкант Боно, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, актер Майкл Джей Фокс, баскетболист Ирвин «Мэджик» Джонсон, модельер Ральф Лорен, футболист Лионель Месси, миллиардер Джордж Сорос, актер Дензел Вашингтон, а также главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур.

Посмертно награды получили младший брат 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди, экс-губернатор Мичигана и министр жилищного строительства и городского развития США Джордж Ромни, бывший глава Пентагона Эштон Картер, а также американская активистка движения за права избирателей и женщин Фанни Лу Хамер.

Изначально медаль Свободы предназначалась для тех, кто отличился во время Второй мировой войны. Однако в 1963 году Джон Кеннеди расширил сферу награждаемых, что позволило отмечать заслуги людей в различных областях, включая искусство, науку и общественную деятельность. С тех пор награды были удостоены 651 человек. Больше всего медалей вручил Барак Обама, который наградил 118 человек. Дональд Трамп, в свою очередь, вошёл в историю как президент, который вручил меньше всего медалей Свободы (24).