В США узнали, как Байден собирается на прощание усложнить Трампу работу

Президент Джо Байден собирается ввести запрет на бурение новых нефтегазовых скважин на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, а также в восточной части Мексиканского залива. Ограничения коснутся территории площадью более 250 миллионов гектаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, американский лидер объявит о своём решении в понедельник. Аналитики уверены, что тем самым Байден усложнит работу избранного президента США Дональда Трампа в энергетической отрасли страны.