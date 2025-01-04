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Регион
4 января, 08:23

В США узнали, как Байден собирается на прощание усложнить Трампу работу

Bloomberg узнал о плане Байдена по запрету бурения нефтяных скважин у берегов США

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Президент Джо Байден собирается ввести запрет на бурение новых нефтегазовых скважин на шельфе тихоокеанского и атлантического побережья США, а также в восточной части Мексиканского залива. Ограничения коснутся территории площадью более 250 миллионов гектаров, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным журналистов, американский лидер объявит о своём решении в понедельник. Аналитики уверены, что тем самым Байден усложнит работу избранного президента США Дональда Трампа в энергетической отрасли страны.

«В отличие от других шагов, предпринятых Байденом для ограничения разработки ископаемого топлива и выбросов парниковых газов, которые способствуют изменению климата, этот шаг может оказаться долгосрочным, что осложнит намерение Трампа нарастить внутреннюю добычу нефти и газа», — пишет Bloomberg.

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Ранее The Washington Examiner выяснил, какой «прощальный подарок» Байден готовит Путину. Кроме того, глава сталелитейного гиганта прошёлся по Байдену из-за срыва продажи компании. В свою очередь, Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США.

Борис Эльфанд
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