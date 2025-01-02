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2 января, 19:30

Трамп назвал Байдена худшим президентом в истории США

Избранный президент США Дональд Трамп в публикации на своей странице в Truth Social резко раскритиковал действующего лидера Джо Байдена. Он заявил, что политика администрации последних четырёх лет обернулась для страны полной катастрофой, а последствия правления нынешнего президента надолго останутся в памяти американцев.

«Это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы головорезов сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — написал Трамп.

По мнению политика, мягкий подход к миграции стал причиной усиления радикального исламского терроризма и других видов насилия, которые, по его словам, достигли ужасающего уровня.

Трамп накануне инаугурации проведёт «победный митинг» в Вашингтоне
Трамп накануне инаугурации проведёт «победный митинг» в Вашингтоне

Ранее американский миллиардер и кандидат на пост в команде Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента США Джо Байдена в государственной измене. Так он прокомментировал утверждения о продаже материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

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Артём Гапоненко
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