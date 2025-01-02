Трамп накануне инаугурации проведёт «победный митинг» в Вашингтоне

Накануне инаугурации новоизбранного президента США, запланированной на 20 января, Дональд Трамп проведёт митинг на спортивной арене в Вашингтоне, вмещающей 20 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с организаторами мероприятия.

«Трамп проведёт мероприятие типа митинга 19 января на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, непосредственно перед своей инаугурацией... «Кэпитал Уан Арена», домашняя арена баскетбольной команды «Вашингтон Уизардс» и хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», может вместить около 20 тысяч зрителей», — говорится в публикации.