Трамп накануне инаугурации проведёт «победный митинг» в Вашингтоне
CBS News: Трамп 19 января проведёт митинг в Вашингтоне
Накануне инаугурации новоизбранного президента США, запланированной на 20 января, Дональд Трамп проведёт митинг на спортивной арене в Вашингтоне, вмещающей 20 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с организаторами мероприятия.
«Трамп проведёт мероприятие типа митинга 19 января на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне, непосредственно перед своей инаугурацией... «Кэпитал Уан Арена», домашняя арена баскетбольной команды «Вашингтон Уизардс» и хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз», может вместить около 20 тысяч зрителей», — говорится в публикации.
Согласно информации телеканала, встреча, вероятно, начнётся в 15:00 по местному времени (23:00 по московскому). Также известно название — «Победный митинг Make America Great Again».
Напомним, инаугурацию Дональда Трампа запланировали на 20 января 2025 года в Капитолии в Вашингтоне. Он вступит в должность по результатам президентских выборов 2024 года, на которых он победил кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Новоизбранный лидер Штатов похоже предпримет несколько крупных и важных в рамках страны решений уже вскоре после вступления в должность.
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