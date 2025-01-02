Пушков назвал главный страх Киева перед инаугурацией Трампа
Пушков: Киев боится аудита Трампа из-за коррупционных схем хищения помощи США
Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Киев испытывает серьёзные опасения в связи с возможным аудитом, который может инициировать избранный президент США Дональд Трамп. Цель проверки — выяснить, как украинские власти использовали военную помощь от Америки. Об этом сенатор написал в Telegram-канале.
Пушков отметил, что в Киеве нарастает тревога. Коррупция на Украине и хищение финансовой поддержки США могут стать ключевыми темами для республиканцев. Вивек Рамасвами, представитель администрации, уже пообещал заняться этим вопросом. В Конгрессе также немало тех, кто хочет раскрыть злоупотребления, связанные с действиями демократов.
Если проверка начнётся и выявит, что администрация Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах, это нанесёт серьёзный удар по Демократической партии и так называемому «глубинному государству». Пушков считает, что последствия будут настолько серьёзными, что оправдаться будет невозможно.
Однако, по мнению парламентария, Трамп вряд ли решится полностью раскрыть все аспекты политики США при Байдене.
Ранее Илон Маск поддержал идею проведения полного аудита американской помощи Украине после завершения конфликта. Напомним, что перед своей отставкой Джо Байден выделил Киеву почти 2,5 миллиарда долларов. Свое решение он объявил «с гордостью».
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