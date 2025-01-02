Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Киев испытывает серьёзные опасения в связи с возможным аудитом, который может инициировать избранный президент США Дональд Трамп. Цель проверки — выяснить, как украинские власти использовали военную помощь от Америки. Об этом сенатор написал в Telegram-канале.

Пушков отметил, что в Киеве нарастает тревога. Коррупция на Украине и хищение финансовой поддержки США могут стать ключевыми темами для республиканцев. Вивек Рамасвами, представитель администрации, уже пообещал заняться этим вопросом. В Конгрессе также немало тех, кто хочет раскрыть злоупотребления, связанные с действиями демократов.

Если проверка начнётся и выявит, что администрация Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах, это нанесёт серьёзный удар по Демократической партии и так называемому «глубинному государству». Пушков считает, что последствия будут настолько серьёзными, что оправдаться будет невозможно.