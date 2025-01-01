На Украине назвали дату в январе, когда начнётся процесс завершения конфликта
Стариков: Процесс завершения конфликта на Украине начнётся 20 января
Какие-либо результаты по вопросу завершения конфликта на Украине стоит ожидать после 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший полковник СБУ Олег Стариков.
«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января», — сказал экс-сотрудник спецслужб в эфире канала Politeka на YouTube.
Стариков считает, что власти США заставят Киев прекратить конфликт с помощью политического и финансового давления, в том числе ограничив помощь. Без неё Украина не сможет продолжать боевые действия, полагает офицер. Стариков напомнил, что Трамп неоднократно высказывал намерения положить конец конфликту.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Глава МИД напомнил, что в своём интервью журналу «Тайм» политик говорил не о прекращении, а о «заморозке» конфликта и передаче ответственности за него европейцам.
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