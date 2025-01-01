Какие-либо результаты по вопросу завершения конфликта на Украине стоит ожидать после 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Такое мнение высказал бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января», — сказал экс-сотрудник спецслужб в эфире канала Politeka на YouTube.

Стариков считает, что власти США заставят Киев прекратить конфликт с помощью политического и финансового давления, в том числе ограничив помощь. Без неё Украина не сможет продолжать боевые действия, полагает офицер. Стариков напомнил, что Трамп неоднократно высказывал намерения положить конец конфликту.