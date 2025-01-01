Трампу придётся сделать нелёгкое публичное признание об Украине, заявили на Западе
19FortyFive: Трампу придётся признать территориальные уступки со стороны Украины
Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит нелёгкая работа в связи с Украиной. Если он хочет прекратить боевые действия и выступить миротворцем, то ему придётся публично озвучить тот факт, что Киеву закрыта дорога в НАТО, а также признать территориальные уступки в отношении России. Об этом пишет 19FortyFiveиздание 19FortyFive.
«Трампу, чтобы закончить конфликт на дипломатических условиях, на которые, как говорят россияне, они согласны, придётся пойти на сделку, в результате которой будет отдано ещё больше украинских территорий, и публично заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО», — уточняется в публикации.
Ранее немецкий телеканал N-tv выступил с предположением, что если переговоры по Украине провалятся, то это станет личным поражением избранного президента США Дональда Трампа. По мнению журналиста из ФРГ, ситуацию осложнит тот факт, что Москва может продолжить отстаивать свою позицию по вопросу СВО, тогда у американского лидера нет шансов на удачу.
ТАСС / АР