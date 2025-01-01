Избранному президенту США Дональду Трампу предстоит нелёгкая работа в связи с Украиной. Если он хочет прекратить боевые действия и выступить миротворцем, то ему придётся публично озвучить тот факт, что Киеву закрыта дорога в НАТО, а также признать территориальные уступки в отношении России. Об этом пишет 19FortyFive издание 19FortyFive.

Ранее немецкий телеканал N-tv выступил с предположением, что если переговоры по Украине провалятся, то это станет личным поражением избранного президента США Дональда Трампа. По мнению журналиста из ФРГ, ситуацию осложнит тот факт, что Москва может продолжить отстаивать свою позицию по вопросу СВО, тогда у американского лидера нет шансов на удачу.