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30 декабря, 14:34

На Западе заговорили о крупном поражении Трампа и США

N-tv: Провал переговоров по Украине поставит Трампа в тупик

Если переговоры по Украине провалятся, то это станет личным поражением избранного президента США Дональда Трампа. С таким предположением выступил немецкий телеканал N-tv.

«Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжёлое положение: это будет выглядеть как поражение для США» — говорится в материале.

Тем временем Москва настаивает на соблюдении Стамбульских соглашений, а в Киеве твердят о сохранении утраченных территорий и «сильной Украине».

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Недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россию не устраивают предложения Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Он вспомнил, что в своём интервью журналу «Тайм» политик говорил не о прекращении, а о «заморозке» конфликта и передаче ответственности за него европейцам.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Николай Рюмин
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