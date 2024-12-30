На Западе заговорили о крупном поражении Трампа и США

Если переговоры по Украине провалятся, то это станет личным поражением избранного президента США Дональда Трампа. С таким предположением выступил немецкий телеканал N-tv.

«Что будет, если Россия продолжит настаивать на своих условиях, а Украина продолжит отказываться от такого мира? Это поставит Трампа в тяжёлое положение: это будет выглядеть как поражение для США» — говорится в материале.

Тем временем Москва настаивает на соблюдении Стамбульских соглашений, а в Киеве твердят о сохранении утраченных территорий и «сильной Украине».