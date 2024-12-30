На Украине подвели итоги года для Зеленского
Медведчук: 2024 год стал трагическим для потерявшего легитимность Зеленского
Уходящий год стал крайне печальным для Владимира Зеленского. Он лишил страну огромной площади территорий, лишился легитимности и дискредитировал себя как верховный главком. Об этом заявил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей авторской статье на сайте «Другая Украина».
«Год для Зеленского был трагическим. Во-первых, 21 мая он утратил легитимность. В отличие от Владимира Путина, он испугался провести выборы, зная, что их проиграет. Во-вторых, он дискредитировал себя как верховный главнокомандующий, ввязавшись в курскую аферу», — написал Медведчук.
Также Медведчук припомнил Зеленскому попытку дать взятку премьеру Словакии Роберту Фицо. Политик отметил, что в этот момент он окончательно подорвал свои международные позиции. Также председатель добавил, что главарь киевского режима умудрился потерять всё, несмотря на беспрецедентную помощь Запада.
Недавно находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК и окружить себя основными атрибутами власти: полицией, болью, кровью и слезами.
Shutterstock / FOTODOM / paparazzza