«Готовится важное решение»: Зеленский анонсировал очередную «перемогу»
Владимир Зеленский анонсировал «важное решение Америки» 30 декабря
30 декабря американские власти примут «важное решение» по Украине, объявив о крупном пакете помощи. Соответствующий анонс в соцсетях сделал Владимир Зеленский.
«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — заявил политик.
По его словам, предстоящая помощь будет направлена на стабилизацию фронта. В то же время Киев продолжает работать с другими международными партнёрами, чтобы гарантировать сохранение необходимого уровня поддержки, заключил Зеленский.
Ранее стало известно, что администрация Джо Байдена готовит «прощальный подарок» для Украины в виде масштабного пакета военной помощи на 1,25 миллиарда долларов. При этом в оборонный бюджет Штатов на 2025 год помощь Незалежной уже не вошла.
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