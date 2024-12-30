«Готовится важное решение»: Зеленский анонсировал очередную «перемогу»

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов», — заявил политик.

По его словам, предстоящая помощь будет направлена на стабилизацию фронта. В то же время Киев продолжает работать с другими международными партнёрами, чтобы гарантировать сохранение необходимого уровня поддержки, заключил Зеленский.