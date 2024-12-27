Боль, кровь и слёзы: На Украине Зеленскому указали на атрибуты его власти

Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата на Украине).

В своём телеграм-канале Дубинский заявил, что для «реалистичности антуража» запись обращения Зеленского следует организовать на фоне одного из «бусов» ТЦК.

Он также отметил, что в кадре должны присутствовать атрибуты власти политика, такие как полиция, а также элементы, связанные с болью, кровью и слезами.