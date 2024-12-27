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Регион
27 декабря, 04:48

Боль, кровь и слёзы: На Украине Зеленскому указали на атрибуты его власти

Нардеп Дубинский предложил Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Находящийся под стражей по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому записать новогоднее обращение на фоне ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата на Украине).

В своём телеграм-канале Дубинский заявил, что для «реалистичности антуража» запись обращения Зеленского следует организовать на фоне одного из «бусов» ТЦК.

Он также отметил, что в кадре должны присутствовать атрибуты власти политика, такие как полиция, а также элементы, связанные с болью, кровью и слезами.

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Тем временем в Раде допустили, что сотрудники ТЦК начнут «отлавливать» украинцев не только на территории Незалежной. По словам депутата, новая структура, которую прозвали «Хабами единства», вполне может начать мобилизовывать граждан Украины прямо на улицах европейских городов.

Анатолий Цейко
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