Маск обвинил Байдена в госизмене за распродажу материалов будущей стены Трампа

Американский миллиардер и кандидат на пост в команде Дональда Трампа Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента США Джо Байдена в государственной измене. В своей публикации в соцсети X он прокомментировал утверждения о продаже материалов для строительства стены на границе с Мексикой.

«Сто процентов государственная измена», — написал Маск, поддержав утверждения пользователя о том, что администрация Байдена открыто распродала строительные материалы для стены и демонтировала заграждения на пограничных участках, способствуя открытию границ для мигрантов.

В начале декабря издание Daily Wire сообщило, что администрация Байдена начала распродажу материалов для строительства стены на границе с Мексикой в последние недели своего срока. По данным источников, материалы продавались на государственном аукционе по крайне низким ценам, чтобы не дать их использовать Трампу. Товары хранились в Ногалесе, Тусоне и Три Поинтс, и их планировалось вывезти до католического Рождества (25 декабря). Скриншоты аукциона показывают, что стартовая цена каждой партии стальных материалов составляла всего пять долларов.

Газета Hill позже сообщила, что избранный президент Трамп направил обращение в суд Техаса с требованием расследовать ситуацию и остановить распродажу. Суд вынес решение в его пользу, запретив дальнейшую продажу материалов.