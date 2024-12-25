Илон Маск: Администрация Байдена торгует помилованиями задорого
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация американского президента Джо Байдена задорого торгует помилованиями. Такую мысль основатель SpaceX высказал на фоне слухов о возможном помиловании основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Маск заявил, что администрация Байдена за дорого торгует помилованиями.
«Администрация торгует помилованиями, и за это придётся заплатить высокую цену», — ответил он на публикацию пользователя соцсети Х с информацией о том, что Бэнкмана-Фрида рассматривают как кандидата на помилование.
Ранее Маск писал, что будет в «шоке», если Байден не помилует помиловании основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Известно, что Бэнкман-Фрид как минимум четыре раза встречался с высокими чинами Белого дома в 2022 году — ещё до банкротства биржи. На встречах обсуждали общие вопросы криптоиндустрии и обмена валют. Также основатель криптобиржи FTX пожертвовал демократической партии США миллионы долларов во время избирательной кампании 2022 года.
Напомним, что основатель обанкротившихся криптобиржи FTX и хедж-фонда Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид был приговорён к 25 годам колонии за мошенничество, сговор с целью отмывания денег и другие, связанные с кибермошенничеством, нарушения. В 2022 году криптобиржа FTX заявила о банкротстве, а её основатель ушёл в отставку.
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