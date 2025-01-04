Президент Штатов Джо Байден сделал «позорный и коррумпированный» шаг, заблокировав сделку по покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel японским концерном Nippon Steel. Такое мнение высказал глава предприятия из США Дэвид Бурритт.

«Сегодняшнее действие президента Байдена является позорным и коррумпированным. Он политически расплатился с профсоюзным боссом, оторванным от своих членов, навредив при этом будущему нашей компании, нашим работникам и нашей национальной безопасности», — написано в заявлении.

Бурритт указал, что для Японии это является оскорблением, поскольку она представляет для США критическую важность как экономический и национальный союзник в сфере безопасности. Это также ставит под угрозу конкурентоспособность Америки, считает он.

«Нам был нужен президент, который знает, как заключить лучшую сделку для Америки, и усердно работает, чтобы это осуществить. Мы намерены бороться с политической коррупцией президента Байдена», — заявил Бурритт.

В пятницу Байден заблокировал сделку, запретив японскому концерту Nippon Steel почти за 15 миллиардов долларов приобретать американскую сталелитейную компанию U.S. Steel. По словам главы Белого дома, это представляет угрозу для национальной безопасности.