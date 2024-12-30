«Одно из самых глупых решений»: Трамп жёстко проехался по демократам и Байдену

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назвал повышение потолка госдолга «одним из самых глупых политических решений за последние годы». Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Продление потолка долга предыдущим спикером палаты представителей <…> войдёт в историю как одно из самых глупых политических решений, принятых за последние годы. Не было никаких причин делать это», — написал он.

Трамп обвинил в принятом ранее решении Демократическую партию Штатов, которая способна пойти на всё, лишь бы нанести вред Республиканской партии. Он отметил, что ранее это была проблема исключительно Джо Байдена, но теперь она становится «их проблемой». Подобное новый американский лидер назвал «1929» (в этот год в США начался период «Великой депрессии». — Прим. Life.ru), поясняя, что демократам без разницы, во что по их вине может быть втянута целая страна.