Администрация американского лидера Джо Байдена готовит «прощальный подарок» для президента России Владимира в виде новых ограничений на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом сообщает журнал The Washington Examiner.

При этом авторы материала отмечают, что соответствующее решение уходящей администрации Байдена станет только плюсом для Путина, так как появление новых ограничений приведёт к росту цен на природные ресурсы в Европе. Кроме того, этот шаг может оказаться опасным для Украины, поскольку увеличивающиеся расходы стран Запада могут негативно сказаться на их поддержке Киева.