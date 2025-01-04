В США рассказали, какой «прощальный подарок» Байден готовит Путину
WE: Байден собирается ввести новые ограничения на разработку месторождений
Администрация американского лидера Джо Байдена готовит «прощальный подарок» для президента России Владимира в виде новых ограничений на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом сообщает журнал The Washington Examiner.
«(Это станет. — Прим. Life.ru) прощальным энергетическим подарком Байдена Путину», — говорится в публикации американского издания.
При этом авторы материала отмечают, что соответствующее решение уходящей администрации Байдена станет только плюсом для Путина, так как появление новых ограничений приведёт к росту цен на природные ресурсы в Европе. Кроме того, этот шаг может оказаться опасным для Украины, поскольку увеличивающиеся расходы стран Запада могут негативно сказаться на их поддержке Киева.
В конце декабря американские СМИ писали, что Байден рассматривает возможность введения новых санкций против энергетического сектора РФ. Эти санкции могут быть введены до истечения полномочий Байдена — 20 января, когда состоится инаугурация избранного президента Штатов Дональда Трампа.
Shutterstock / FOTODOM / OogImages