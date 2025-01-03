Белый дом анонсировал выделение новой военной помощи Киеву в ближайшие дни

Соединённые Штаты могут в ближайшие дни объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома.

Он также напомнил, что Вашингтон анонсировал последний пакет помощи в рамках USAI (Инициатива содействия безопасности Украины) и транш помощи через механизм PDA. Этот механизм позволяет американскому президенту Джо Байдену поставлять вооружения другой стране без необходимости согласования с законодателями в условиях чрезвычайной ситуации.