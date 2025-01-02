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2 января, 12:52

На Украине сообщили о присвоении почти $60 млн из российских активов

Минюст Украины: В госбюджет взыскано почти $60 млн российских активов

Госбюджет Украины пополнился на 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский Минюст в социальных сетях.

«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины в 2024 году», — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России. Перед этим стороны согласовали пакет макрофинансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт замороженных российских активов . Позже правительство Украины опубликовало постановление, согласно которому было одобрено соглашение 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов от Federal Financing Bank, которые будут выделены за счёт доходов от активов РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chutima Chaochaiya

Мария Любицкая
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