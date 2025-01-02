На Украине сообщили о присвоении почти $60 млн из российских активов

Госбюджет Украины пополнился на 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) за счёт замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский Минюст в социальных сетях.

Напомним, ранее Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России. Перед этим стороны согласовали пакет макрофинансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт замороженных российских активов . Позже правительство Украины опубликовало постановление, согласно которому было одобрено соглашение 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов от Federal Financing Bank, которые будут выделены за счёт доходов от активов РФ.