Шмыгаль: Вашингтон выделит Киеву $15 млрд от доходов замороженных активов РФ
Министерство финансов Украины заключило соглашение со Всемирным банком о передаче Киеву кредита со стороны США на сумму 15 миллиардов долларов. Денежные средства взяты из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
«США предоставят Украине $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7», — заявил он в своём телеграм-канале.
Напомним, что ранее появилась информация о новой партии военной помощи для Украины из США по инициативе президента Джо Байдена на сумму 1,25 миллиарда долларов. Эти деньги должны как можно сильнее укрепить Незалежную до истечения президентского срока демократа, объяснили представители администрации президента.
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