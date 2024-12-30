Шмыгаль: Вашингтон выделит Киеву $15 млрд от доходов замороженных активов РФ

Министерство финансов Украины заключило соглашение со Всемирным банком о передаче Киеву кредита со стороны США на сумму 15 миллиардов долларов. Денежные средства взяты из доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«США предоставят Украине $15 млрд, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов. Это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму $20 млрд по инициативе G7», — заявил он в своём телеграм-канале.