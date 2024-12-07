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6 декабря, 21:09

Лионель Месси получил титул самого ценного футболиста лиги MLS

Месси с трофеем, женой Антонеллой и сыновьями Тьяго, Матео и Чиро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Месси с трофеем, женой Антонеллой и сыновьями Тьяго, Матео и Чиро. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / leomessi

Аргентинец Лионель Месси пополнил список трофеев титулом самого ценного игрока североамериканской футбольной лиги MLS в 2024 году. О победе капитана «Интер Майами» в этой номинации говорится на сайте дивизиона.

Месси стал лучшим бомбардиром MLS в минувшем сезоне. За 19 матчей он забил 20 голов и сделал 16 ассистов — пятый результат в истории дивизиона. В среднем спортсмен забивал 2,18 гола за 90 минут, что является абсолютным рекордом лиги.

«Интер» проиграл только одну игру регулярного сезона с Месси в составе, имея 12 побед, одно поражение, шесть ничьих и в среднем 2,68 забитых гола за матч. Кроме того, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» помог «Майами» стать первой командой, которая одержала не менее 11 побед дома и на выезде», — напомнили в MLS.

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Несмотря на успехи Месси, «Интер Майами» не смог добраться даже до 1/4 плей-офф MLS из-за поражения «Атланте Юнайтед» с россиянином Алексеем Миранчуком в составе. Незадолго до этого воспитанник московского «Локомотива» впервые вошёл в сборную тура MLS.

Илья Пушкарев
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