Лионель Месси получил титул самого ценного футболиста лиги MLS

Аргентинец Лионель Месси пополнил список трофеев титулом самого ценного игрока североамериканской футбольной лиги MLS в 2024 году. О победе капитана «Интер Майами» в этой номинации говорится на сайте дивизиона.

Месси стал лучшим бомбардиром MLS в минувшем сезоне. За 19 матчей он забил 20 голов и сделал 16 ассистов — пятый результат в истории дивизиона. В среднем спортсмен забивал 2,18 гола за 90 минут, что является абсолютным рекордом лиги.