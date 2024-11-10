«Атланта» Миранчука выбила «Интер Майами» Месси из плей-офф MLS

Результативная передача российского полузащитника Алексея Миранчука подарила «Атланте» победу, вырвав её из рук «Интера Маями» в итоговом матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Команда Лионеля Месси вылетела, а россиянин двинулся далее. Игра закончилась со счётом 3:2.

Игра проходила на домашнем стадионе «Интера». Сначала Матиас Рохас вывел Маями вперёд, но Джамал Тьяре из «Атланты» ответил на это дублем, второй гол из которых ассистировал Миранчук. После перерыва Месси сравнял счёт, но противник вырвался вперёд благодаря попаданию от Баотоша Слиша. Теперь «Атланту» ожидает сражение с «Орландо Сити».