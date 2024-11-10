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Регион
10 ноября, 07:31

«Атланта» Миранчука выбила «Интер Майами» Месси из плей-офф MLS

Пас Миранчука помог «Атланте» выйти в 1/4 финала MLS

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Алексей Миранчук. Обложка © X / Atlanta United FC

Результативная передача российского полузащитника Алексея Миранчука подарила «Атланте» победу, вырвав её из рук «Интера Маями» в итоговом матче плей-офф Главной футбольной лиги (MLS). Команда Лионеля Месси вылетела, а россиянин двинулся далее. Игра закончилась со счётом 3:2.

Игра проходила на домашнем стадионе «Интера». Сначала Матиас Рохас вывел Маями вперёд, но Джамал Тьяре из «Атланты» ответил на это дублем, второй гол из которых ассистировал Миранчук. После перерыва Месси сравнял счёт, но противник вырвался вперёд благодаря попаданию от Баотоша Слиша. Теперь «Атланту» ожидает сражение с «Орландо Сити».

«Атланта» Миранчука проиграла «Интеру» Месси в первом матче плей-офф MLS
«Атланта» Миранчука проиграла «Интеру» Месси в первом матче плей-офф MLS

Ранее «Атланта Юнайтед» победила «Интер Майами» во втором матче плей-офф турнира Высшей лиги футбола (MLS) на стадии 1/8 финала. Встреча завершилась со счётом 2:1. Пас Миранчука также оказался решающим.

Николай Рюмин
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