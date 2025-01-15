22-летний боец СВО получил 7 медалей и вдохновил отчима на службу

Александр из города Вихоревка в Иркутской области с позывным Миротворец в свои 22 года получил семь медалей за отвагу и мужество при выполнении задач в зоне СВО. Молодой человек своим примером вдохновил отчима Алексея последовать за ним. Их историей с Life.ru поделились в Народном фронте.

У Александра за спиной срочная служба в Армии России, после которой он подписал контракт с Минобороны и практически с первых дней участвовал в проведении специальной военной операции на Украине в качестве механика-водителя танка. Теперь отважный молодой человек командует эвакуационным отделением, которое вывозит в безопасное место попавшую под удар технику на Покровском направлении.

Волонтёры Народного фронта передали Александру и Алексею помощь и необходимые в зоне боевых действий предметы. Видео © Предоставлено Life.ru Народным фронтом

Своими достижениями Миротворец вдохновил своего отчима Алексея последовать за собой. Молодой человек пытался отговорить его от этой идеи, но безуспешно. Александр отзывается об отчиме как об умном, смелом и весёлом человеке. Сам Алексей, получивший позывной Расписной, на гражданке водил погрузчик, а в войсках был зачислен водителем во взвод обеспечения.

«Мужик растёт, повезёт будущей жене. Береги себя, Саша, не лезь на рожон. Он у нас такой ничего не боится, но добрый и справедливый», — отзывается Алексей о пасынке.