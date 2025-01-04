Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ
Якутский штурмовик, одолевший бойца ВСУ врукопашную, рассказал о своём ноже
Якутский штурмовик Андрей Григорьев, одолевший в смертельной рукопашной схватке солдата ВСУ, рассказал, что спасший ему жизнь нож был изготовлен в его родных краях. Об этом сообщает RT.
«Этот нож здесь, в наших краях, делают, в нашем районе деревня. Молодой человек, ровесник мой, — он сам, руками, делает эти ножи. Я три ножа купил, чтобы служить, воевать», — сообщил военнослужащий ВС РФ.
Ранее Андрей Григорьев рассказал о той самой схватке, отметив, что ещё в начале они с противником поняли, что лишь один из них уйдёт оттуда живым. Российский военный сообщил, что перед этим рослый и сильный украинский солдат убил его друга. Умирая, штурмовик ВСУ назвал россиянина лучшим бойцом в мире.
Life.ru / Kandinsky 3.1