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Регион
3 января, 16:06

«Один должен умереть»: Победивший ВСУшника в рукопашной штурмовик раскрыл подробности боя

RT: Штурмовик из Якутии после рукопашного боя ликвидировал ещё двоих солдат ВСУ

Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, который вступил в рукопашную схватку с украинским военным во время боёв за село Трудовое в ДНР, вышел на связь и рассказал о столкновении с противником. Его слова приводит RT.

«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — поделился Григорьев.

Он уточнил, что противнику удалось его ранить, но он всё же вышел их поединка победителем, так как успел нанести тому удар в шею. Григорьев упомянул, что до схватки солдат ВСУ ликвидировал его друга. Российский военнослужащий также рассказал, что решил пожалеть солдата ВСУ и подарить ему быструю смерть. Он засунул под бронежилет противника его же гранату, а после взрыва сделал контрольный выстрел. При этом после схватки на якутского штурмовика вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.

Напомним, ранее в Сети распространилось видео, снятая на нашлемную камеру военного ВСУ. В последние минуты жизни украинский боец вступил в рукопашную схватку с российским солдатом и, закономерно, проиграл. Перед своей смертью ВСУшник успел назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире.

Российские бойцы спасли от гибели украинского мобилизованного, которого бросили свои же
Российские бойцы спасли от гибели украинского мобилизованного, которого бросили свои же
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Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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