«Один должен умереть»: Победивший ВСУшника в рукопашной штурмовик раскрыл подробности боя

Российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, который вступил в рукопашную схватку с украинским военным во время боёв за село Трудовое в ДНР, вышел на связь и рассказал о столкновении с противником. Его слова приводит RT.

Он уточнил, что противнику удалось его ранить, но он всё же вышел их поединка победителем, так как успел нанести тому удар в шею. Григорьев упомянул, что до схватки солдат ВСУ ликвидировал его друга. Российский военнослужащий также рассказал, что решил пожалеть солдата ВСУ и подарить ему быструю смерть. Он засунул под бронежилет противника его же гранату, а после взрыва сделал контрольный выстрел. При этом после схватки на якутского штурмовика вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.