Бил ножом и грыз зубами: Перед смертью ВСУшник назвал бойца ВС РФ лучшим

В Сети распространяется видео, на котором запечатлена рукопашная схватка российского и украинского военнослужащих, снятая на нашлемную камеру последнего. Этот бой оказался роковым для бойца ВСУ, и перед своей смертью он успел назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Ролик опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Схватка произошла ещё осенью прошлого года, когда ВСУ пытались отбить у наших населённый пункт Трудовое в ДНР. Ожесточённый бой на близкой дистанции начался со стрельбы, но вскоре перешёл к рукопашной, где в ход пошли ножи и даже зубы. Украинский солдат многократно звал на помощь своего напарника с позывным Хаза, однако тот не откликнулся. Поняв, что не может одержать победу над якутским бойцом, украинец попросил не добивать его, а позволить спокойно умереть, тем самым признав мастерство российского солдата.

«Всё, мама, прощай. Подожди, дай я спокойно умру… Спасибо тебе! Ты был лучшим бойцом в мире!», — сказал истекающий кровью боец.

Судя по кадрам, воин из Якутии внял последней просьбе поверженного противника и ушёл. Сейчас победитель проходит лечение в госпитале — схватка не прошла для него без тяжёлых последствий.