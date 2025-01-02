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Регион
2 января, 15:43
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Бил ножом и грыз зубами: Перед смертью ВСУшник назвал бойца ВС РФ лучшим

Проиграв в рукопашной схватке, солдат ВСУ перед смертью назвал бойца ВС РФ лучшим

В Сети распространяется видео, на котором запечатлена рукопашная схватка российского и украинского военнослужащих, снятая на нашлемную камеру последнего. Этот бой оказался роковым для бойца ВСУ, и перед своей смертью он успел назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Ролик опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Схватка произошла ещё осенью прошлого года, когда ВСУ пытались отбить у наших населённый пункт Трудовое в ДНР. Ожесточённый бой на близкой дистанции начался со стрельбы, но вскоре перешёл к рукопашной, где в ход пошли ножи и даже зубы. Украинский солдат многократно звал на помощь своего напарника с позывным Хаза, однако тот не откликнулся. Поняв, что не может одержать победу над якутским бойцом, украинец попросил не добивать его, а позволить спокойно умереть, тем самым признав мастерство российского солдата.

«Всё, мама, прощай. Подожди, дай я спокойно умру… Спасибо тебе! Ты был лучшим бойцом в мире!»,сказал истекающий кровью боец.

Судя по кадрам, воин из Якутии внял последней просьбе поверженного противника и ушёл. Сейчас победитель проходит лечение в госпитале — схватка не прошла для него без тяжёлых последствий.

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Известно множество случаев, когда российские солдаты проявляют человечность по отношению к противнику в самых разных ситуациях. Так, в конце декабря один из взятых в плен бойцов ВСУ рассказал, что его насильно отправили на передовую, несмотря на проблемы со зрением, и отправили в штурмовое подразделение. Сослуживцы бросили его на произвол судьбы, предложив выбираться самостоятельно. В итоге на помощь пришли бойцы 1442-го мотострелкового полка ВС РФ, оказали медицинскую помощь и отвели в безопасное место.

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Telegram / Wargonzo

Юрий Лысенко
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