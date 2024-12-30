МО РФ сообщило о сержанте, уничтожившем группу солдат ВСУ и сохранившем позиции
Российский командир мотострелкового отделения, сержант Арген Адаев руководил отражением атаки нескольких групп ВСУ и самостоятельно ликвидировал отряд с фланга. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В ходе боя Арген Адаев своевременно выявлял расположение боевиков, пути их подхода, огневые точки, грамотно руководил действиями российских мотострелков. Перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, вёл прицельный огонь из стрелкового оружия по наступающим боевикам, лично уничтожив группу противника, пытавшуюся атаковать с фланга», — сказали в военном ведомстве.
В министерстве также рассказали про подвиг младшего сержанта Игоря Костромина. Его бойцы тихо подошли к опорному пункту ВСУ и взяли его штурмом. Они отразили несколько атак, пока ожидали подкрепления.
Недавно российские войска освободили ещё один населённый пункт в ДНР. Речь идёт о селе Новотроицкое в Волновахском районе. Ранее сообщалось об освобождении двух населённых пунктов в ДНР и Харьковской области. Оба посёлка взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
Shutterstock / FOTODOM / e-crow