Минобороны: ВС России поразили украинский аэродром и склад ГСМ

В течение последних суток в зоне специальной военной операции (СВО) российские военные поразили украинский аэродром и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 28 декабря.

«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ», — указано в публикации.

Уточняется, что были задействованы ракетные войска, артиллерия, ударные БПЛА и оперативно-тактическая авиация. Кроме того, в течение суток было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.