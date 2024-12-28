Минобороны: ВС России поразили украинский аэродром и склад ГСМ
В течение последних суток в зоне специальной военной операции (СВО) российские военные поразили украинский аэродром и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом проинформировали в Министерстве обороны России 28 декабря.
«Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ», — указано в публикации.
Уточняется, что были задействованы ракетные войска, артиллерия, ударные БПЛА и оперативно-тактическая авиация. Кроме того, в течение суток было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 148 районах.
Ранее Life.ru писал, что система «Купол Донбасса» сорвала террористическую атаку ВСУ на Макеевский завод. После устранения угрозы сотрудники УФСБ России по ДНР произвели контролируемый подрыв украинского БПЛА, пытавшегося атаковать предприятие.
ТАСС / Алексей Коновалов