Путин присвоил звание Героя России якутскому воину из видео смертельной схватки с ВСУшником
Путин присвоил звание Героя РФ якутскому бойцу, одолевшему ВСУшника в рукопашной
Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев. Обложка © Телеграм / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, победившему украинского солдата в рукопашном бою. Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя РФ ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте указа.
Напомним, что подвиг Андрея Григорьева стал известен по всей России после того, как в Сети появилось видео его рукопашной схватки с военнослужащим ВСУ. Украинец вступил в бой с якутом и потерпел поражение, успев перед смертью назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Григорьев выжил, хотя и получил серьёзные ранения. Он считает, что обязан своей жизнью ножу, который был изготовлен в его родных местах. Также он признался, что не смог досмотреть запись боя и даже не знал о том, что его снимали.