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11 января, 12:50
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Путин присвоил звание Героя России якутскому воину из видео смертельной схватки с ВСУшником

Путин присвоил звание Героя РФ якутскому бойцу, одолевшему ВСУшника в рукопашной

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев. Обложка © Телеграм / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев. Обложка © Телеграм / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву, победившему украинского солдата в рукопашном бою. Указ главы государства опубликовали на сайте Кремля.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя РФ ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в тексте указа.

Якутский воин из видео смертельной схватки с бойцом ВСУ получил в подарок символ его победы
Якутский воин из видео смертельной схватки с бойцом ВСУ получил в подарок символ его победы

Напомним, что подвиг Андрея Григорьева стал известен по всей России после того, как в Сети появилось видео его рукопашной схватки с военнослужащим ВСУ. Украинец вступил в бой с якутом и потерпел поражение, успев перед смертью назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Григорьев выжил, хотя и получил серьёзные ранения. Он считает, что обязан своей жизнью ножу, который был изготовлен в его родных местах. Также он признался, что не смог досмотреть запись боя и даже не знал о том, что его снимали.

Наталья Афонина
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