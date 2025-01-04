«Трудно»: Победивший врукопашную ВСУшника боец из Якутии не смог досмотреть запись боя

Запись рукопашного боя с военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) штурмовику из Якутии Андрею Григорьеву показал младший брат. До этого российский боец не подозревал о существовании видео и признался, что так и не смог досмотреть его до конца. Интервью с Андреем опубликовал телеграм-канал WarGonzo.

Штурмовик Андрей Григорьев рассказывает о рукопашном бое с ВСУшником. Видео © Telegram / WarGonzo

«Я не смог досмотреть. Трудно ещё раз смотреть. <...> Оказывается, я прощался. Как-никак, он тоже человек, он тоже боец. Надо всё равно сохранить человечность», — признался якутский штурмовик.