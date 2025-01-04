«Трудно»: Победивший врукопашную ВСУшника боец из Якутии не смог досмотреть запись боя
WarGonzo: Победивший бойца ВСУ военный из Якутии не смог досмотреть запись боя
Запись рукопашного боя с военным Вооружённых сил Украины (ВСУ) штурмовику из Якутии Андрею Григорьеву показал младший брат. До этого российский боец не подозревал о существовании видео и признался, что так и не смог досмотреть его до конца. Интервью с Андреем опубликовал телеграм-канал WarGonzo.
Штурмовик Андрей Григорьев рассказывает о рукопашном бое с ВСУшником. Видео © Telegram / WarGonzo
«Я не смог досмотреть. Трудно ещё раз смотреть. <...> Оказывается, я прощался. Как-никак, он тоже человек, он тоже боец. Надо всё равно сохранить человечность», — признался якутский штурмовик.
Подробности боя Григорьев запомнил плохо — слишком напряжённая была ситуация. Ему показалось, что схватка длилась минуту-две.
Напомним, недавно в Сети появилось видео рукопашной схватки российского бойца с ВСУшником. В последние минуты жизни украинский солдат вступил в бой с военным ВС РФ и проиграл, успев назвать российского штурмовика лучшим бойцом в мире. Андрей Григорьев был ранен, но выжил. Жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях. После схватки на военнослужащего ВС РФ вышли ещё шесть противников, двоих из них ему удалось ликвидировать.
Telegram / WarGonzo