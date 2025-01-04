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Регион
4 января, 06:31
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«Нож в спальне»: Маск неожиданно высказался о победе якутского штурмовика в схватке с ВСУшником

Маск, комментируя рукопашный бой бойцов ВС РФ и ВСУ, вспомнил о ноже в спальне

Американский миллиардер Илон Маск неожиданно отреагировал на новость о рукопашной схватке с участием якутского штурмовика и ВСУшника, в результате которой украинский солдат потерпел поражение. Комментируя их бой, предприниматель вспомнил о своём ноже.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — написал Маск в соцсети X.

Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ
Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ

Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлена рукопашная схватка российского и украинского военнослужащих. Перед смертью проигравший ВСУшник назвал бойца ВС РФ лучшим. А одержавший победу Андрей Григорьев позже раскрыл подробности боя.

Обложка ©

pixabay / Tumisu

Борис Эльфанд
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