«Нож в спальне»: Маск неожиданно высказался о победе якутского штурмовика в схватке с ВСУшником

Американский миллиардер Илон Маск неожиданно отреагировал на новость о рукопашной схватке с участием якутского штурмовика и ВСУшника, в результате которой украинский солдат потерпел поражение. Комментируя их бой, предприниматель вспомнил о своём ноже.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — написал Маск в соцсети X.