«Нож в спальне»: Маск неожиданно высказался о победе якутского штурмовика в схватке с ВСУшником
Маск, комментируя рукопашный бой бойцов ВС РФ и ВСУ, вспомнил о ноже в спальне
Американский миллиардер Илон Маск неожиданно отреагировал на новость о рукопашной схватке с участием якутского штурмовика и ВСУшника, в результате которой украинский солдат потерпел поражение. Комментируя их бой, предприниматель вспомнил о своём ноже.
«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времён Первой мировой войны. Выпуск 1917 года. Более полезен, чем пистолет в ближнем бою», — написал Маск в соцсети X.
Напомним, недавно в Сети появилось видео, на котором запечатлена рукопашная схватка российского и украинского военнослужащих. Перед смертью проигравший ВСУшник назвал бойца ВС РФ лучшим. А одержавший победу Андрей Григорьев позже раскрыл подробности боя.
pixabay / Tumisu