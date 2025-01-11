Якутский воин из видео смертельной схватки с бойцом ВСУ получил в подарок символ его победы

Глава Якутии Айсен Николаев пожарил нож герою СВО Андрею Григорьеву с позывным Тута, который в рукопашной схватке одолел украинского военного. Видео встречи руководитель республики показал в своём Telegram-канале .

«Всё время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей. От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож», – рассказал Николаев.