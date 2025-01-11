Якутский воин из видео смертельной схватки с бойцом ВСУ получил в подарок символ его победы
Глава Якутии подарил нож герою, победившему бойца ВСУ в рукопашной схватке
Якутский штурмовик Андрей Григорьев. Кадр из видео © Telegram / Wargonzo
Глава Якутии Айсен Николаев пожарил нож герою СВО Андрею Григорьеву с позывным Тута, который в рукопашной схватке одолел украинского военного. Видео встречи руководитель республики показал в своём Telegram-канале.
Видео © Телеграм / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.
«Всё время службы верным орудием бойца был якутский нож. Тот легендарный нож остался в части, у боевых товарищей. От имени всех якутян с большой благодарностью я подарил Андрею новый якутский нож», – рассказал Николаев.
Подвиг Григорьева облетел всю Россию, когда в Сети разошлось видео этой рукопашной схватки российского бойца с вэсэушником. Украинец вступил в битву с якутом и проиграл, успев перед смертью назвать штурмовика ВС РФ лучшим бойцом в мире. Григорьев выжил, хотя и получил тяжёлые ранения. Он уверен, что обязан жизнью ножу, который был изготовлен в родных краях. Тута признался, что не смог досмотреть видео боя и даже не подозревал о съёмке.