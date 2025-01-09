«Кобра против якута»: Стало известно имя бойца ВСУ, сразившегося на ножах с солдатом ВС РФ

Украинские ресурсы раскрыли имя бойца ВСУ, который сошёлся с российским штурмовиком Андреем Григорьевым в смертельной рукопашной схватке и проиграл. Разошедшееся в Сети видео привлекло внимание пользователей тем, что умирающий украинец назвал россиянина достойным соперником и лучшим солдатом. Этим вэсэушником оказался Дмитрий Масловский с позывным Кобра.

Как пишет украинское издание «Страна», Масловский числился в 71-ой отдельной егерской бригаде. Родился и вырос он в Одесской области, откуда его мобилизовали на фронт. Смертельный бой двух солдат состоялся осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР. Украинец пытался штурмом взять позиции, занятые российскими штурмовиками, но ему навстречу вышел Григорьев, и завязалась драка на ножах, в которой победил наш боец.