«Кобра против якута»: Стало известно имя бойца ВСУ, сразившегося на ножах с солдатом ВС РФ
Украинские СМИ назвали имя бойца ВСУ, проигравшего в рукопашном бою россиянину
Дмитрий Масловский. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Дмитрий Масловский
Украинские ресурсы раскрыли имя бойца ВСУ, который сошёлся с российским штурмовиком Андреем Григорьевым в смертельной рукопашной схватке и проиграл. Разошедшееся в Сети видео привлекло внимание пользователей тем, что умирающий украинец назвал россиянина достойным соперником и лучшим солдатом. Этим вэсэушником оказался Дмитрий Масловский с позывным Кобра.
Как пишет украинское издание «Страна», Масловский числился в 71-ой отдельной егерской бригаде. Родился и вырос он в Одесской области, откуда его мобилизовали на фронт. Смертельный бой двух солдат состоялся осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР. Украинец пытался штурмом взять позиции, занятые российскими штурмовиками, но ему навстречу вышел Григорьев, и завязалась драка на ножах, в которой победил наш боец.
Напомним, в Сети разошлось видео этой рукопашной схватки российского бойца с вэсэушником. Украинец вступил в бой с россиянином Андреем Григорьевым и проиграл, успев перед смертью назвать штурмовика ВС РФ лучшим бойцом в мире. Григорьев выжил, хотя и получил тяжёлые ранения. По его словам, жизнь ему спас нож, который был изготовлен в его родных краях.