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9 января, 10:01

Появилось видео воздушной битвы российского и украинского дронов

Российский беспилотник пошёл на таран и уничтожил дрон ВСУ в Курской области

Российский беспилотник вступил в воздушный бой с украинским дроном, схватка закончилась полным поражением вражеского аппарата. Кадры смертельной битвы публикует телеграм-канал «Тринадцатый». Как утверждается, видео снято в Курской области.

Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / Тринадцатый

Наш беспилотник на большой скорости пробил один из винтов украинского квадрокоптера, после чего последний потерял управление и начал разрушаться в воздухе, обломки от удара разлетелись на несколько метров.

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Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки войск ВС РФ «Север» выявили и уничтожили танк Т-72 Вооружённых сил Украины в приграничной зоне Курской области. На видео видно, как прямые попадания боевых беспилотников в танк не оставляют шанса на выживание экипажу ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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