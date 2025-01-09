Появилось видео воздушной битвы российского и украинского дронов
Российский беспилотник пошёл на таран и уничтожил дрон ВСУ в Курской области
Российский беспилотник вступил в воздушный бой с украинским дроном, схватка закончилась полным поражением вражеского аппарата. Кадры смертельной битвы публикует телеграм-канал «Тринадцатый». Как утверждается, видео снято в Курской области.
Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / Тринадцатый
Наш беспилотник на большой скорости пробил один из винтов украинского квадрокоптера, после чего последний потерял управление и начал разрушаться в воздухе, обломки от удара разлетелись на несколько метров.
Ранее сообщалось, что операторы БПЛА группировки войск ВС РФ «Север» выявили и уничтожили танк Т-72 Вооружённых сил Украины в приграничной зоне Курской области. На видео видно, как прямые попадания боевых беспилотников в танк не оставляют шанса на выживание экипажу ВСУ.
ТАСС / Алексей Коновалов