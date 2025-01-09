Появилось видео воздушной битвы российского и украинского дронов

Российский беспилотник вступил в воздушный бой с украинским дроном, схватка закончилась полным поражением вражеского аппарата. Кадры смертельной битвы публикует телеграм-канал «Тринадцатый». Как утверждается, видео снято в Курской области.

Российский дрон протаранил беспилотник ВСУ. Видео © Telegram / Тринадцатый

Наш беспилотник на большой скорости пробил один из винтов украинского квадрокоптера, после чего последний потерял управление и начал разрушаться в воздухе, обломки от удара разлетелись на несколько метров.