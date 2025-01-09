Вам «Депеша»! Армия России получила новую партию наземных «дронов-невидимок»
«Ростех» передал Вооружённым силам РФ колёсные дроны «Депеша» со спецмодулями
Ростех поставил в войска партию колесных дронов «Депеша» со спецмодулями. Обложка © Ростех
Армия России получила партию колёсных дронов «Депеша» со специальными модулями, которые неуязвимы для РЭБ. Поставку организовал холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», сообщили в госкорпорации.
«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил в войска партию дронов «Депеша». Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колёсном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
Новейшая модификация дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну полностью неуязвима для РЭБ. Они отлично подходят для адресной доставки грузов различного предназначения, однако есть возможность оснастить «Депешу» иной полезной нагрузкой.
Ранее Life.ru рассказал, что в конце декабря 2024 года армия России приняла заключительную партию танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М. По традиции, машины также получили новогодние украшения. Поставку организовал «Уралвагонзавод».