Вам «Депеша»! Армия России получила новую партию наземных «дронов-невидимок»

Армия России получила партию колёсных дронов «Депеша» со специальными модулями, которые неуязвимы для РЭБ. Поставку организовал холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», сообщили в госкорпорации.

«Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил в войска партию дронов «Депеша». Это многофункциональные, дистанционно управляемые платформы на колёсном шасси. Машины оснащены специальными модулями и изготовлены в рамках гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

Новейшая модификация дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну полностью неуязвима для РЭБ. Они отлично подходят для адресной доставки грузов различного предназначения, однако есть возможность оснастить «Депешу» иной полезной нагрузкой.