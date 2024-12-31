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Регион
31 декабря, 05:04

УВЗ отправил Вооружённым силам РФ заключительную в 2024 году партию танков

Танки Т-90М и Т-72Б3М на железнодорожных платформах. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Танки Т-90М и Т-72Б3М на железнодорожных платформах. Обложка © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

«Уралвагонзавод» завершил заключительные контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для Минобороны России в 2024 году. Как сообщает пресс-служба предприятия, по традиции машины финальной партии получили новогодние украшения.

Танкостроители напомнили, что с начала специальной военной операции на Украине конструкция многотонных исполинов была значительно переработана и усовершенствована. Сейчас боевые машины сходят с конвейера уже с комплектом защиты от FVP-дронов, который прикрывает наиболее уязвимые элементы.

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года — это, можно сказать, две разные боевые машины», — добавили в УВЗ.

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По данным министра обороны РФ Андрея Белоусова, в 2024 году предприятия ВПК поставили в войска в семь раз больше танков, чем в 2022-м. Также зафиксирован 23-кратный рост объёмов производства беспилотников.

Артём Гапоненко
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