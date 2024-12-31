УВЗ отправил Вооружённым силам РФ заключительную в 2024 году партию танков

«Уралвагонзавод» завершил заключительные контракты на поставку танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М для Минобороны России в 2024 году. Как сообщает пресс-служба предприятия, по традиции машины финальной партии получили новогодние украшения.

Танкостроители напомнили, что с начала специальной военной операции на Украине конструкция многотонных исполинов была значительно переработана и усовершенствована. Сейчас боевые машины сходят с конвейера уже с комплектом защиты от FVP-дронов, который прикрывает наиболее уязвимые элементы.

«Танк образца начала 2022 года и танк конца 2024 года — это, можно сказать, две разные боевые машины», — добавили в УВЗ.