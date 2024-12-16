Белоусов назвал динамику поставок танков и дронов в войска

За текущий год поставки танков в Армию России увеличились в семь раз против показателей 2022 года, а беспилотников — в 23 раза. С такими данными выступил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии российского оборонного ведомства.

«В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков — в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22», — сказал он.