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Регион
16 декабря, 11:35

Белоусов назвал динамику поставок танков и дронов в войска

Белоусов: В этом году поставки в ВС РФ танков выросли в 7 раз, БПЛА — в 23 раза

За текущий год поставки танков в Армию России увеличились в семь раз против показателей 2022 года, а беспилотников — в 23 раза. С такими данными выступил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии российского оборонного ведомства.

«В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков — в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22», — сказал он.

Напомним, что беспилотники активно используются нашими бойцами в ходе спецоперации на Украине. По оценке Минобороны, ежедневно в зоне СВО российские военные используют более 3,5 тысячи дронов. Дефицита с дронами в Армии России нет: ВС РФ получают несколько тысяч БПЛА ежедневно. А уже в 2025 году в России сформируют войска беспилотных систем.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Николай Рюмин
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