Белоусов назвал динамику поставок танков и дронов в войска
Белоусов: В этом году поставки в ВС РФ танков выросли в 7 раз, БПЛА — в 23 раза
За текущий год поставки танков в Армию России увеличились в семь раз против показателей 2022 года, а беспилотников — в 23 раза. С такими данными выступил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии российского оборонного ведомства.
«В текущем году по сравнению с 2022 годом увеличено поступление новых и модернизированных танков — в семь раз. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров — в три раза. Беспилотных летательных аппаратов поставлено в 23 раза больше. Артиллерийских боеприпасов — в 22», — сказал он.
Напомним, что беспилотники активно используются нашими бойцами в ходе спецоперации на Украине. По оценке Минобороны, ежедневно в зоне СВО российские военные используют более 3,5 тысячи дронов. Дефицита с дронами в Армии России нет: ВС РФ получают несколько тысяч БПЛА ежедневно. А уже в 2025 году в России сформируют войска беспилотных систем.
Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel